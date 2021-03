SIF Artois : 43 ME de bénéfices en 2020 et 34 euros de dividende

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l'Artois (SIF Artois) pour l'exercice 2020 s'établit à 129 millions d'euros, en baisse de -17%. Il est principalement réalisé par IER dont l'activité a été fortement impactée par les effets de la crise sanitaire qui a retardé les déploiements d'infrastructures (systèmes de contrôle d'accès, bornes et automates en libre-service) de solutions de traçabilité pour l'industrie automobile et a fragilisé les clients opérant sur le marché de l'aérien. Enfin, le redimensionnement des activités d'autopartage a également pesé sur l'activité d'IER. Néanmoins, des solutions innovantes sous la marque Easier ont été développées afin d'accompagner les clients souhaitant disposer de systèmes de contrôle d'accès intégrant des mesures de contrôle sanitaire.

Le résultat opérationnel s'établit à -15 ME (-6 ME pour l'exercice 2019). Il a été principalement impacté par la baisse du chiffre d'affaires d'IER pénalisé par la crise sanitaire, en partie compensé par des économies de charges.

Le résultat financier s'établit à 70 ME (19 ME en 2019). Cette amélioration intègre la plus-value réalisée par IER sur la cession à Total fin 2020 de BluePointLondon Ltd, qui a développé et gère un réseau de 1 600 bornes de charge pour véhicules électriques à Londres ainsi que la hausse des dividendes reçus.

Le résultat net part du Groupe est de 43 ME (13 ME en 2019).

Le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de verser un dividende de 34 euros par action au titre de l'exercice 2020, identique à celui de 2019.