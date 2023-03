SIF Artois : 21 ME de bénéfices en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l'Artois (SIF Artois) en 2022 s'établit à 148 millions d'euros, en hausse de 23% par rapport à l'exercice 2021. Il correspond au chiffre d'affaires du Groupe IER qui bénéficie de la reprise de l'activité en Europe et Amérique du Nord.

Le résultat opérationnel s'établit à -4 ME (-10 ME pour l'exercice 2021). La réduction de la perte opérationnelle est principalement liée à l'amélioration des performances du Groupe IER.

Le résultat financier est stable à 24 ME.

Le résultat net s'établit à 19 ME (12 ME en 2021). Le résultat net part du Groupe ressort à 21 ME (18 ME en 2021).

Proposition de dividende

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale de verser un dividende de 68 euros par action au titre de l'exercice 2022, soit 18 ME (34 euros par action au titre de l'exercice 2021).