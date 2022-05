Siemens Energy veut sortir Siemens Gamesa de la cote

(Boursier.com) — Retour au bercail pour Siemens Gamesa. Siemens Energy a annoncé au cours du week-end une offre de 18,05 euros par action pour racheter le solde du capital de Siemens Gamesa qu'il ne détient pas encore afin de sortir le titre de la cote. Une proposition qui matérialise une prime de 27,7% sur le cours de clôture de 14,13 euros du 17 mai de la firme espagnole. L'offre valorise Siemens Gamesa environ 12,3 milliards d'euros et la participation concernée à 4,1 milliards d'euros.

Le géant allemand de l'énergie estime que cette transaction soutiendra les efforts de la direction pour résoudre les défis actuels de Siemens Gamesa Renewable Energy et générer de la valeur pour les actionnaires des sociétés. Le Groupe combiné sera mieux positionné pour capter le potentiel de croissance attractif de l'éolien et accompagner ses clients dans la transition énergétique, ajoute SI. "Il est impératif que la situation qui se détériore chez SGRE (Siemens Gamesa) soit stoppée dès que possible et qu'un repositionnement en vue de la création de valeur commence rapidement", a déclaré Joe Käser, le président du conseil de surveillance de Siemens Energy.

L'intégration complète de SG devrait déboucher sur des synergies de coûts allant jusqu'à près de 300 millions d'euros par an dans les trois années suivant l'intégration complète du groupe grâce à une réduction des coûts combinés de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique et des économies sur les dépenses en recherche et développement et administratives.

Siemens Gamesa, détenu à hauteur de 67% par Siemens Energy, a multiplié les avertissements sur résultats au cours des derniers mois (trois en moins d'un an), fortement affecté par l'inflation du coût des matières premières et des perturbations liées à la chaîne d'approvisionnement.