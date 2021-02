Siemens Energy va supprimer 7.800 emplois d'ici 2025

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Siemens Energy a profité de la publication de ses résultats trimestriels pour annoncer la suppression de 7.800 emplois d'ici la fin de son exercice financier 2025, dont environ 3.000 en Allemagne et 1.700 aux États-Unis. "Le marché de l'énergie est en pleine mutation, ce qui nous offre des opportunités mais nous confronte en même temps à de grands défis", a déclaré le directeur général, Christian Bruch. La division gaz et électricité de Siemens Energy emploie environ 46.000 personnes. Elle construit et entretient des turbines utilisées dans les centrales électriques au gaz et au charbon, des centrales qui sont dans la ligne de mire des gouvernements qui cherchent à atteindre leurs objectifs climatiques.

La plupart des réductions d'effectifs seront mises en oeuvre d'ici 2023, a précisé le groupe allemand, ajoutant qu'elles entraîneront des coûts de restructuration estimés entre 500 et 900 millions d'euros sur les exercices fiscaux 2020 à 2023. En réduisant ses coûts, Siemens Energy, qui détient 67% de Siemens Gamesa, espère atteindre son objectif d'une marge ajustée comprise entre 6,5% à 8,5% en 2023.

Siemens Energy est coté à Francfort depuis septembre dernier à la suite de la mise sur le marché par Siemens de 55% de sa filiale.