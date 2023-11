Siemens Energy : ne compte pas abandonner l'éolien

(Boursier.com) — Siemens Energy compte toujours remettre sa filiale Siemens Gamesa sur de bons rails. Lors d'une journée investisseurs, l'entreprise allemande a indiqué vouloir réduire les coûts de sa division dédiée à l'énergie éolienne d'environ 400 millions d'euros d'ici 2026. L'objectif est de "simplifier l'organisation et d'optimiser les frais généraux" tandis que la capacité des éoliennes terrestres de Siemens Gamesa sera ajustée en fonction d'une feuille de route affinée en matière de produits et de marchés, a indiqué le groupe allemand sans fournir d'autres détails.

Siemens Gamesa va également réduire le nombre de variantes de turbines qu'elle vend et suspendre toute initiative concernant les produits éoliens dans ce que l'entreprise considère comme des "domaines adjacents", en particulier l'hydrogène. "Le redressement de Siemens Gamesa reste notre priorité absolue et nous disposons désormais d'une voie et d'un plan d'action définis pour atteindre le seuil de rentabilité de l'activité éolienne au cours de l'exercice 2026 et pour revenir à la rentabilité par la suite", a déclaré Christian Bruch, président du directoire de Siemens Energy.?

Siemens Energy a dévoilé la semaine passée une perte de 4,6 milliards d'euros liée à Siemens Gamesa, alors qu'une combinaison de problèmes de qualité des produits et de montée en puissance a repoussé à 2026 l'atteinte du seuil de rentabilité attendu. Dans une situation précaire, le géant allemand a obtenu un plan de sauvetage de 15 milliards d'euros de la part du gouvernement via des garantie de prêts.

Malgré le rôle central de l'énergie éolienne dans la transition énergétique, les fabricants d'éoliennes luttent pour leur survie après la flambée des coûts des matières premières et des coûts d'emprunt qui ont rendu des projets non rentables et entraîné des dépréciations de plusieurs milliards.