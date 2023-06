Siemens Energy : le titre s'effondre après le warning

(Boursier.com) — Nouvelle douche froide pour les actionnaires de Siemens Energy. Le titre du géant de l'énergie plonge de 31,5% à 16 euros après avoir perdu jusqu'à plus de 35% en début de séance à Francfort. Le groupe allemand a renoncé à sa prévision de bénéfices pour cette année, les problèmes de qualité identifiés dans sa division espagnole Siemens Gamesa étaient "plus graves que prévu". Siemens Gamesa a découvert des défauts de qualité pires qu'anticipé sur ses éoliennes terrestres, retardant les efforts de redressement, a précisé le directeur de la branche, Jochen Eickholt.

"Il est trop tôt pour avoir une estimation exacte de l'impact financier potentiel des sujets de qualité et pour mesurer l'impact de la révision de nos hypothèses sur nos plans d'affaires. Cependant, sur la base de notre évaluation initiale à ce jour, l'ampleur potentielle de l'impact nous amène à retirer les hypothèses de bénéfices pour Siemens Gamesa et par conséquent les prévisions de bénéfices pour Siemens Energy Group pour l'exercice 2023", a indiqué la firme. Siemens Energy a néanmoins averti que les coûts supplémentaires pourraient dépasser 1 milliard d'euros.

Le groupe allemand peine à surmonter les difficultés dans son activité éoliennes, qui est tombée dans le rouge en raison de la hausse des coûts de l'acier et d'autres matériaux clés, ainsi que d'une série de problèmes techniques avec ses éoliennes. En revanche, ses divisions turbines à gaz et transmissions ont profité de la demande croissante d'énergie plus propre.

Siemens Energy avait revu à la hausse ses prévisions de recettes il y a environ un mois, après que des commandes importantes de technologies de transition énergétique eurent permis de compenser les pertes croissantes de Siemens Gamesa.