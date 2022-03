Siemens : en pointe !

(Boursier.com) — Renault , Valeo et Valeo Siemens eAutomotive vont être les premiers acteurs à produire à grande échelle un moteur électrique de 200kW conçu sans terres rares et ce, dès 2027... La production du moteur pour les propres besoins du constructeur automobile sera basée à l'usine Renault Group de Cléon en Normandie. "Nous sommes ravis de nous associer avec Valeo, dont le savoir-faire est reconnu mondialement. Ensemble, nous allons concevoir et développer une nouvelle génération de moteurs électriques de haute technologie, produits dans notre usine de Cléon. Ce partenariat est une nouvelle démonstration de notre capacité à être à l'avant-garde de la révolution électrique et à ancrer en France la nouvelle chaîne de valeur automobile" a déclaré Luca de Meo, CEO Renault Group.

Parmi les avis de brokers, Morgan Stanley est repassé à 'surpondérer' sur Siemens en ciblant un cours de 165 euros. Le titre recule de 0,8% à 133,45 euros ce vendredi en bourse de Francfort.