Sidetrade : un fort rythme de croissance en 2019

(Boursier.com) — Sur l'année, Sidetrade affiche un chiffre d'affaires de 25,7 ME, en forte croissance organique de 17% à périmètre comparable par rapport à 2018.

Rappelons que le chiffre d'affaires de Sidetrade est retraité des Activités Services BtoC suite à leur arrêt, annoncé fin 2018.

En 2019, les prises de commandes sur les nouveaux clients ont bondi de 88% pour atteindre un niveau record de 4,8 ME d'abonnements en base annuelle Vs 2,6 ME sur 2018.

Ils garantissent une visibilité certaine de la croissance du chiffre d'affaires de Sidetrade pour 2020 et les années qui suivent. Ces nouveaux clients se sont engagés sur des durées initiales de contrat de 41,4 mois en moyenne.