Sidetrade : solide performance sur le semestre

(Boursier.com) — Au titre du premier semestre, le chiffre d'affaires de Sidetrade s'élève à 14,4 ME, en croissance de 14% par rapport à l'exercice précédent.

Le Résultat d'Exploitation de Sidetrade a bondi de 94% à 1,3 ME, reflétant la hausse des revenus sur la période et l'effet de levier du modèle SaaS.

Le Résultat Net semestriel s'élève 1,1 ME, en hausse de 103%.

Au 30 juin 2020, la structure financière de Sidetrade se renforce avec une trésorerie qui s'élève à 11,8 ME contre 5,3 ME au 31 décembre 2019 et un endettement financier quasi nul à 0,3 ME.

Pour mémoire, la société détient également 66.000 actions en propre pour une valeur estimée au 30 juin 2020 de 4,6 ME.

Malgré un contexte macroéconomique et sanitaire toujours marqué par des incertitudes, la performance du premier semestre 2020 permet à la direction de Sidetrade de rester confiante sur sa capacité à afficher une croissance à deux chiffres de son activité sur l'exercice 2020.