Sidetrade signe un partenariat avec Solocal dans l'Intelligence Artificielle

(Boursier.com) — Sidetrade et Solocal ont signé un partenariat de 4 ans dans le domaine de l'IA. Les algorithmes de Machine Learning de Sidetrade permettront à Solocal de digitaliser et d'automatiser la relation financière qu'elle entretient avec ses 399.000 clients et optimiser le recouvrement de ses créances.

Mature en termes de gestion du poste clients, le leader de la publicité et du marketing digital local doit aujourd'hui répondre à de nouveaux enjeux stratégiques au niveau de la direction financière. Celle-ci fait face à deux enjeux : digitaliser, optimiser et fluidifier la relation financière avec près de 399.000 clients et renforcer la collaboration entre les équipes financières et les autres départements de l'entreprise pour gérer efficacement les litiges ou les réclamations. "Avec Sidetrade, nous avons fait le choix d'une technologie d'Intelligence Artificielle robuste et éprouvée qui va démultiplier la productivité de nos équipes tout en améliorant l'expérience client", précise Olivier Regnard, Directeur Administratif et Financier de Solocal. "Ce partenariat avec Sidetrade doit nous permettre d'améliorer notre recouvrement, réduire le volume des impayés et enfin digitaliser le parcours client jusqu'au paiement".

A travers sa solution AI Financials, Sidetrade offre une vision partagée à 360o du client et garantit la fluidité de la collaboration des différents acteurs de l'entreprise impliqués dans le processus Order-to-Cash. Aimie, l'Intelligence Artificielle de Sidetrade, analyse plus de 230 millions d'expériences de paiement présentes dans son Cloud, et recommande les meilleures stratégies de relance à mettre en place vis-à-vis des débiteurs du client. Quotidiennement, l'IA de Sidetrade priorise et recommande les meilleures actions de relance à réaliser soit par les équipes, soit de manière totalement automatisée en sélectionnant le meilleur moment et le meilleur canal de diffusion.