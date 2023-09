Sidetrade signe avec BIC

(Boursier.com) — Sidetrade a signé un contrat global avec BIC, leader mondial de la papeterie, des briquets et des rasoirs, pour le déploiement de sa plateforme aux États-Unis et en Europe. BIC, une multinationale renommée pour ses produits de papeterie, ses briquets et ses rasoirs vendus dans plus de 160 pays, a ainsi pris la décision de sélectionner Sidetrade afin d'optimiser son cycle Order-to-Cash (O2C) et de réduire les délais de paiement. Pour mener à bien la transformation de son cycle O2C, BIC s'appuiera sur les fonctionnalités de gestion du poste client et de gestion des litiges de Sidetrade, ainsi que sur sa nouvelle application CashApp, qui automatise le rapprochement des règlements clients reçus en banque avec les factures en cours. BIC a choisi Sidetrade en raison de son expertise avancée dans la gestion des centres de services partagés à l'échelle mondiale, de sa compétence reconnue dans ce domaine, ainsi que de ses capacités analytiques, alignées sur l'objectif de BIC d'étendre l'utilisation des données pour prendre des décisions éclairées dans l'ensemble de ses activités commerciales.