Sidetrade sélectionné par Kyocera

(Boursier.com) — Kyocera a signé un contrat avec Sidetrade pour optimiser son cash flow et la productivité de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA). Kyocera Document Solutions Europe (KDE), acteur international de premier plan en matière de solutions documentaires, a choisi Sidetrade pour maîtriser ses flux de trésorerie et la productivité de la région EMEA. Ce contrat couvre quatre pays où Kyocera est présent : le Royaume-Uni, la France, l'Italie et les Pays-Bas. Hiroshi Takenaka, Vice-Président Exécutif de KDE, a ajouté : "Dans une époque en rupture où tout évolue rapidement, les entreprises doivent se concentrer sur leur croissance sans compromettre leurs relations clients. Grâce à notre partenariat avec Sidetrade, nous atteindrons nos objectifs de performance financière en matière de cash flow tout en accompagnant nos entités régionales dans leur croissance".