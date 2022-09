Sidetrade sélectionné par Insight Enterprises

(Boursier.com) — Sidetrade a été sélectionné par l'intégrateur de systèmes IT Insight Enterprises, classé Fortune 500, dans le cadre d'un partenariat de cinq ans. Figurant au palmarès Global Fortune 500, Insight Enterprises, intégrateur de solutions technologiques qui accompagne la transformation digitale des entreprises, a sélectionné Sidetrade pour accompagner sa croissance soutenue et relever des défis financiers complexes, dans un environnement mondial très concurrentiel. Le contrat a été signé pour une période initiale de cinq ans. Insight, basé en Arizona, emploie plus de 12 000 collaborateurs dans le monde et accompagne les entreprises et les organisations en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Inde et aux Philippines. La société, cotée au Nasdaq, affiche un chiffre d'affaires de 9,4 milliards de dollars en 2021.