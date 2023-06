Sidetrade : sélectionné par Criteo

(Boursier.com) — Criteo , entreprise technologique mondiale qui aide les spécialistes du marketing et les éditeurs à obtenir de meilleurs résultats commerciaux, a choisi Sidetrade pour rationaliser et optimiser ses processus Order-to-Cash. La décision de choisir Sidetrade s'est basée sur la force de sa technologie et la qualité de son équipe, dont sa capacité à répondre aux besoins métiers avec agilité, ainsi que sur sa méthodologie de projet qui s'aligne parfaitement sur les processus de Criteo. Les détails financiers de l'accord n'ont pas filtré.

La technologie d'intelligence artificielle de Sidetrade analyse quotidiennement des milliards de transactions B2B permettant aux entreprises de tirer parti de la puissance de l'automatisation et de se concentrer sur une optimisation de la productivité et de la relation clients. Avec Sidetrade recommandant les meilleures stratégies de relance et proposant des actions automatisables, Criteo peut anticiper les comportements de paiement et les risques clients. Cela offre une prise de décision plus rapide, un système d'information standardisé à l'échelle mondiale, une productivité accrue, une visibilité complète des indicateurs de performance et une accélération des règlements.

"Les industries de la publicité et des technologies évoluent sans cesse, et il est essentiel que nous nous adaptions à ces changements pour que nos clients demeurent toujours au centre de nos préoccupations. Nous sommes ravis de bénéficier de l'accompagnement de Sidetrade dans notre démarche visant à optimiser l'efficacité de nos processus à l'échelle mondiale, à accélérer les flux de trésorerie et à offrir à nos clients une expérience positive", a déclaré Petrie Terblanche, SVP Finance Shared Services, Criteo.

Criteo rejoint plus de 120 entreprises internationales du secteur des Technologies qui font déjà confiance à Sidetrade pour simplifier les paiements des clients et accroître constamment l'efficacité de leurs processus Order-to-Cash.