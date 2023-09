Sidetrade : résultat net quasi-stable

(Boursier.com) — Sidetrade annonce une forte croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre 2023 à +17% dont +22% sur les abonnements SaaS, soit 20,9 ME.

Le résultat d'exploitation pour le premier semestre 2023 s'est établi à 2,5 ME vs 2,4 ME au premier semestre 2022 représentant 12% du chiffre d'affaires. Le résultat net de Sidetrade pour le premier semestre 2023 ressort quasi-stable à 2,2 ME, illustrant un bon équilibre entre les investissements stratégiques, la croissance continue et la rentabilité.

Au 30 juin 2023, Sidetrade affiche une trésorerie brute de 24,2 ME vs 20,4 ME au 31 décembre 2022.

La société détient également 86.000 actions en propre pour une valeur de 12,1 ME au 30 juin 2023.

Sidetrade, dont la dette financière s'élève à 11,4 ME, conserve une forte capacité d'investissement lui permettant d'accélérer son expansion.