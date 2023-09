Sidetrade : renforce son Conseil d'administration

(Boursier.com) — La plateforme d'intelligence artificielle (IA) Sidetrade annonce la nomination de deux nouveaux administrateurs non exécutifs, Gilles Rigal et Jean-Luc Robert, au conseil d'administration de la société.

Les parcours professionnels de Gilles Rigal et de Jean-Luc Robert sont marqués par des rôles de direction dans des entreprises internationales de logiciels de premier plan. Ces nominations, qui prennent effet immédiatement, apporteront une expertise collective de 85 ans tout en accélérant le développement international de Sidetrade.

En nommant deux nouveaux administrateurs non exécutifs, Sidetrade renforce l'indépendance de son Conseil d'administration, soutenant ainsi sa stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et maintenant des normes élevées en matière de gouvernance d'entreprise. Sur ce sujet, les deux directeurs incarnent les valeurs fondamentales de Sidetrade en matière d'intégrité et d'engagement en faveur d'une gouvernance d'entreprise solide.

Ces nominations portent à 5 le nombre de membres du conseil d'administration de Sidetrade, parmi lesquels : Pierre-Yves Dargaud (Managing Partner et Directeur général Délégué de la banque d'affaires midcap Amala Partners) ; Christelle Dhrif (Chief Communications Officer chez Sidetrade) ; Olivier Novasque (PDG de Sidetrade).