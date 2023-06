Sidetrade remporte un appel d'offres mondial avec un géant allemand des sciences de la vie

(Boursier.com) — Sidetrade , plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération de cash-flow des entreprises, annonce la signature d'un contrat mondial avec un géant allemand des sciences de la vie. Cet accord, d'une durée initiale de 5 ans, concerne spécifiquement l'utilisation de la solution d'IA de Sidetrade pour le lettrage, dénommée "CashApps".

Un géant de l'agrochimie et de la pharmacie, figurant au classement mondial Global Fortune 500, a mis en marche un programme stratégique mondial axé sur les technologies de l'information. L'un des objectifs est de simplifier l'ensemble de ses processus financiers, depuis l'émission d'un contrat jusqu'au règlement du client, en adoptant les solutions technologiques les plus avancées.

Dans ce contexte, un appel d'offres mondial a été lancé pour sélectionner une solution de lettrage automatique des règlements clients et des factures associées, exploitant la puissance de l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique (Machine Learning). Cet acteur, fortement engagé dans l'innovation, a impliqué ses départements financiers et informatiques dans un processus de sélection rigoureux, à l'échelle mondiale. Finalement, il a choisi la solution CashApps de Sidetrade. Un contrat a été signé pour équiper toutes ses entités à travers le monde, avec une durée initiale de cinq ans.