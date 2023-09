Sidetrade : recule malgré de bons résultats

(Boursier.com) — Sidetrade abandonne 1,3% à 147 euros au lendemain de la présentation de ses résultats intermédiaires. Dans un contexte de croissance soutenue de l'activité et des investissements, le groupe délivre des résultats de bonne facture avec comme annoncé le maintien d'une marge d'EBIT à deux chiffres, explique TP ICAP Midcap. Après un niveau historique de prises de commandes au premier semestre, les perspectives de la seconde partie d'exercice demeurent très favorables. Le groupe devrait ainsi maintenir un haut niveau de prises de commandes, permettant de basculer sur 2024 avec une excellente visibilité. L'analyste reste ainsi à l''achat' sur le titre en visant 195 euros.

Pour Oddo BHF, ces résultats semestriels sont satisfaisants et démontrent que Sidetrade a la capacité de maintenir un bon équilibre sur son couple croissance/rentabilité, en dépit d'une stratégie offensive de gains de PdM, notamment en Amérique du Nord. Le titre présente donc toujours, selon le courtier, un profil attrayant et peu risqué, avec un modèle économique (conjuguant croissance à 2 chiffres, visibilité, récurrence et rentabilité) qui justifie une valorisation élevée en absolu (bien que toujours décotée en relatif par rapport aux pairs directs). L'analyste réitère donc son opinion 'surperformance' et son objectif de 188 euros sur le titre, compte tenu d'un potentiel d'upside important (et régulier / statut de compounder) et d'un attrait spéculatif évident.