Sidetrade : record de prises de commandes au troisième trimestre

(Boursier.com) — Sidetrade a réalisé sur le troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires en croissance de 12% à 9,2 ME. Cette performance s'appuie sur de solides relais de croissance à l'international qui représente, pour la première fois de son histoire, 53% du chiffre d'affaires total dont 23% provenant d'Amérique du Nord. La société rappelle que son modèle économique, avec 90% de revenus récurrents, permet d'afficher une très forte résilience de son activité, ce qui constitue un atout significatif dans la conjoncture actuelle et à venir.

Après avoir enregistré une croissance de +42% des prises de commandes SaaS sur le premier semestre 2022, Sidetrade affiche un plus haut historique pour un troisième trimestre avec 1,38 ME de nouveaux revenus d'abonnements en base annuelle (" Annual Recurring Revenue " ou " ARR ") au troisième trimestre 2022 contre 0,95 ME au T3 2021, soit une croissance de +46%. La valeur totale de ces nouveaux contrats d'abonnements sur leurs périodes initiales d'engagement ferme (hors renouvellement et hors prestation de services) représente 3,87 ME (" Total Contract Value " ou " TCV ") sur le troisième trimestre 2022 contre 2,42 ME au T3 2021, soit une progression de +60%.

Globalement sur le troisième trimestre 2022, les commandes provenant de nouveaux clients (" New Business ") et les extensions sur de nouvelles entités au sein d'un groupe (" Cross-Sell ") représentent 81% des prises de commandes contre 75% en moyenne sur les derniers trimestres. L'intégralité de ces nouveaux contrats d'abonnement, à l'image de l'ensemble des contrats existants, comportent tous une clause annuelle de ré-indexation automatique du prix basée sur l'évolution des indices du pays concerné.