Sidetrade : prises de commandes et revenus bien orientés au T1

(Boursier.com) — Sidetrade affiche au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 7,5 ME, en hausse de +10%. Au-delà de la forte croissance des activités SaaS par abonnement, la croissance globale a été légèrement impactée ce trimestre par un dynamisme moins marqué des activités de services lié à des décalages de mise en production de projets dus au contexte sanitaire et au confinement de certains pays. Dans la continuité des trimestres précédents, les activités SaaS par abonnements sont très bien orientées sur ce premier trimestre 2021 avec une forte croissance de +14%.

Sidetrade enregistre une très forte progression de nouvelles prises de commandes qui représentent un revenu additionnel de 0,94 ME d'abonnements en base annuelle (ARR ou Annual Recurring Revenue) contre 0,27 ME au premier trimestre 2020. La part des nouveaux clients représente 74% des prises de commandes contre 55% en moyenne annuelle sur 2020. Ces nouveaux clients se sont engagés sur une période initiale moyenne de 36,2 mois, représentant un montant total de contrats d'abonnements SaaS de 2,46 ME (0,83 ME en 2020) auxquels s'ajoute 0,81 ME de prises de commandes en prestations de services.