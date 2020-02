Sidetrade prévoit d'investir 35 ME dans l'Intelligence Artificielle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sidetrade, la plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à l'accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce l'ouverture de son nouveau Tech Hub au Royaume-Uni, pour lequel l'entreprise prévoit d'investir 35 millions d'euros. Sidetrade planifie d'autre part la création de 70 nouveaux emplois dans le groupe afin de renforcer sa stratégie de 'R&D'.

Hier soir, Sidetrade a donné le coup d'envoi de "Together for Tech", un événement marquant l'extension de sa présence sur le territoire britannique à travers l'inauguration du Sidetrade Tech Hub à Birmingham, au coeur du Silicon Canal du Royaume-Uni et de l'Europe (nom donné en référence aux 56 km de canaux qui sillonnent la région).

Lors de l'inauguration, Sidetrade a annoncé des investissements majeurs dans l'IA s'élevant à 35 millions d'euros d'ici 2025. Cette enveloppe sera dédiée à l'innovation logicielle, à des programmes de formation, au développement de services d'excellence ainsi qu'à la création des 70 nouveaux emplois.

Olivier Novasque, CEO de Sidetrade a déclaré : "La création du Tech Hub est une nouvelle étape pour Sidetrade dans son engagement à créer les solutions d'IA les plus innovantes au service des entreprises. Ce plan d'investissement est un bond en avant pour Sidetrade, pour la communauté tech britannique et internationale. Avec ce Tech Hub, Sidetrade affirme son ambition de rivaliser au plan mondial sur le marché de l'IA dédiée au B2B".

Cette annonce coïncide avec les mesures prises par le gouvernement britannique pour favoriser les régions et encourager les investissements en dehors de Londres.

En 2012, Sidetrade avait choisi Londres pour servir de tremplin à sa croissance internationale. Une initiative gagnante puisqu'elle s'est concrétisée par un portefeuille de clients composé de grandes entreprises britanniques telles que Samworth Brothers, Fremantle Media, Inmarsat, Hearst Magazines et Atkins. Sidetrade investit 35 millions d'euros dans l'IA Le plan d'investissement de 35 millions d'Euros est dédié à la R&D, à l'innovation et au développement des compétences techniques de pointe. Il s'appuie sur l'expertise de Sidetrade dans les domaines du Machine learning, du Natural language processing et de l'automatisation des processus métiers.

Julian David, CEO de techUK, a déclaré lors de l'inauguration du Tech Hub : "Le Royaume-Uni est à la pointe en matière d'Intelligence Artificielle. C'est une terre d'accueil pour les start-ups et les scale-ups qui développent des applications d'IA innovantes pour tous les secteurs, de la santé à la finance. Le Royaume-Uni est aussi un acteur de premier plan dans la recherche de solutions aux biais et aux problèmes de transparence liés aux technologies algorithmiques. Il s'intéresse par ailleurs à l'impact positif des technologies émergentes sur la société, l'économie et les problématiques telles que le changement climatique. C'est donc avec grand plaisir que nous accueillons Sidetrade parmi nous. Ce plan d'investissement confirme l'attractivité du Royaume Uni, et tout particulièrement de Birmingham, pour les entreprises d'IA qui ont des ambitions de croissance, d'innovation et de création d'emplois".