Sidetrade partenaire d'Alvarez & Marsal sur le marché britannique

Sidetrade partenaire d'Alvarez & Marsal sur le marché britannique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sidetrade renforce sa présence sur le marché britannique en signant un partenariat avec Alvarez & Marsal, leader mondial dans le domaine du conseil aux entreprises, dédié aux enjeux de leadership et de création de valeur dans tous les secteurs d'activité.

Alvarez & Marsal a choisi la solution d'order-to-cash intelligente de Sidetrade pour aider ses clients à gérer les délais de paiement clients en toute fluidité et améliorer la gestion de leur fonds de roulement.

Le partenariat entre A&M et Sidetrade entend ainsi réunir une solide expérience en matière de finance d'entreprise et une technologie d'IA de dernière génération pour renforcer l'efficience des processus order-to-cash.