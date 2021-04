Sidetrade : nouvelle hausse après l'acquisition américaine

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Sidetrade s'adjuge encore 5% à 157,5 euros, en hausse pour la huitième séance consécutive. Le spécialiste des solutions d'Intelligence Artificielle a annoncé hier soir un accord portant sur le rachat d'Amalto, l'un des principaux acteurs de la dématérialisation des transactions financières inter-entreprises en Amérique du Nord, pour un montant de 16 M$.

Avec cette opération, Sidetrade enrichit son offre sur le cycle de l'Order-to-Cash et accélère sa pénétration du marché nord-américain. En 2020, Amalto a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 M$, et a enregistré une croissance et une profitabilité élevées avec un EBITDA supérieur à 20%. Par ailleurs, Amalto dispose, au 31 décembre 2020, d'une trésorerie nette de 1,2 M$.

Pour Midcap Partners, cette acquisition coche toutes les cases : l'opération est relutive, elle enrichit technologiquement le groupe et lui permet de combler certains manques identifiés dans son offre, et elle accélère la pénétration de la société sur un marché américain hyper-stratégique. le broker reste ainsi à l''achat' sur la valeur et porte son objectif de cours de 151 à 190 euros.