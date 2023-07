Sidetrade : nouveau record de prises de commandes au T2

(Boursier.com) — Sidetrade , plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, a annoncé un deuxième trimestre 2023 record de prises de commandes) avec une attractivité grandissante auprès des entreprises globales.

Ces prises de commandes représentent une valeur totale de nouveaux contrats en base annuelle (" Annual Contract Value " ou " ACV ") de 4,1 ME contre 1,6 ME au T2 2022, soit une croissance de +158%.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 franchit pour la première fois le seuil des 10 millions d'euros sur un trimestre pour atteindre 11,1 ME, soit une hausse de 17% par rapport à la même période de l'année précédente.

Au deuxième trimestre 2023, les revenus de Sidetrade s'appuient sur la progression de l'international, qui représente désormais 58% du chiffre d'affaires total, dont 28% provenant de l'Amérique du Nord. La stratégie d'expansion internationale de Sidetrade porte ses fruits, notamment aux Etats-Unis, où les revenus ont bondi de 37%, faisant de ce pays un puissant moteur de croissance pour la société.

En analysant la typologie des clients sur les activités de la plateforme 'Order to Cash', la part des abonnements auprès d'entreprises multinationales ayant des contrats d'abonnements annuels supérieurs à 250.000 euros, connait une croissance marquée de 35% sur le trimestre. Ce segment de marché représente désormais 41% du total des abonnements de Sidetrade et devrait continuer à être un moteur de croissance significatif dans les mois à venir.

Sidetrade reste donc confiant sur son objectif de croissance à deux chiffres sur l'exercice 2023.