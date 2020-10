Sidetrade : l'application Cash Culture est disponible sur Salesforce AppExchange

Sidetrade : l'application Cash Culture est disponible sur Salesforce AppExchange









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sidetrade annonce la disponibilité de son application Cash Culture sur Salesforce AppExchange, source unique d'information pour la gestion des paiements en souffrance, et visant à aider les équipes commerciales et les services en charge de la relation client à résoudre plus rapidement les litiges de facturation.

Cash Culture améliore la productivité et la collaboration en temps réel entre les ventes, la production et les services financiers en tirant parti des données financières des clients et la technologie de Machine Learning développée par Sidetrade.

Intégrée à la plate-forme Salesforce, Sidetrade Cash Culture est disponible sur l'AppExchange. Cash Culture introduit la gestion des litiges financiers dans Salesforce. Cette application connecte les directions commerciales avec les directions financières fluidifiant ainsi la communication entre leurs équipes. Cash Culture partage entre différents métiers la visibilité en temps réel de l'état des comptes de chaque client, créant les conditions d'une expérience client personnalisée.