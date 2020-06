Sidetrade introduit la gamification au coeur des impayés pour accélérer la reprise post-confinement

(Boursier.com) — Sidetrade a lancé aujourd'hui CashTarget, une nouvelle fonctionnalité qui utilise la gamification pour aider les entreprises à reprendre en main leur trésorerie via le levier des délais de paiement. "Alors que l'activité redémarre avec le déconfinement, la ruée vers les liquidités s'intensifie. Les revenus s'avérant moins prévisibles et les leviers de soutien des gouvernements compensant temporairement la demande, les entreprises doivent se concentrer sur le crédit inter-entreprises, matérialisé par les factures impayées" commente l'entreprise.

Rob Harvey, Global Director of Solutions Consulting chez Sidetrade, a déclaré : "Plus que jamais, la culture du cash est un enjeu crucial pour les entreprises et doit être diffusée en interne, qu'il s'agisse des équipes commerciales, financières ou du service client" Une récente étude conduite par KPMG et Sidetrade a démontré combien la généralisation de la culture du cash était un enjeu crucial pour la performance économique des entreprises, en particulier dans le contexte économique actuel.