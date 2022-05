Sidetrade : forte hausse des prises de commande au premier trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Sidetrade affiche une croissance de 12% sur le premier trimestre 2022 à 8,4 ME. Au-delà de cette performance, Sidetrade note que l'international continue de progresser très fortement pour atteindre pour la première fois 49% du chiffre d'affaires, avec les Etats-Unis qui représentent 19% du total.

Les activités 'Order-to-Cash' sont en très forte croissance, à +19% sur le premier trimestre 2022, tirées notamment par une croissance à 21% de leurs abonnements SaaS. La progression de ces revenus récurrents est le fruit de prises de commandes record sur l'exercice 2021 lesquelles continueront de se matérialiser dans la croissance du chiffre d'affaires tout au long de l'exercice 2022. Les activités 'Order-to-Cash', au coeur de la stratégie de la société depuis 2019, représentent désormais 96% du chiffre d'affaires total.

Au premier trimestre 2022, Sidetrade affiche un nouveau record de prises de commandes SaaS dédiées à l'Order-to-Cash qui vont générer un revenu additionnel d'abonnements en base annuelle de 2,17 ME contre 0,94 ME au premier trimestre 2021, soit une croissance de +132%. A ces commandes SaaS, s'ajoutent 1,09 ME de prestations de services complémentaires en base annuelle (implémentation, paramétrage, formation, services récurrents, etc.) contre 0,81 ME sur le premier trimestre 2021. En conséquence, l'ensemble des prises de commandes sur le premier trimestre 2022 représente une valeur totale de nouveaux contrats en base annuelle de 3,27 ME contre 1,75 ME au T1 2021, soit une progression de +87%. La durée initiale moyenne d'engagement des nouveaux clients (hors renouvellement) progresse à 40,8 mois contre 36,2 mois pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Sidetrade rappelle que son modèle économique permet d'afficher une très forte résilience de son activité avec 90% de revenus récurrents, ce qui constitue un atout significatif dans la conjoncture actuelle. La robustesse de son modèle s'appuie sur la signature de contrats pluriannuels. Ceux-ci sont composés d'une période initiale d'engagement de 36,25 mois en moyenne annuelle, suivie de périodes successives de même durée. Avec un taux d'attrition maîtrisé entre 5% à 6% en moyenne pour les solutions 'Order-to-Cash', la durée moyenne d'un client Sidetrade avoisine les 20 ans.

Avec des périodes d'abonnements aussi longues, Sidetrade réindexe systématiquement l'ensemble de ses contrats sur l'évolution des indices des prix à la consommation (le Syntec pour l'Europe du Sud, le UK CPI pour l'Europe du Nord ou encore le US CPI pour les Etats-Unis), et répercute chaque année l'évolution des prix sur le montant total des abonnements. Outre le fait que le renchérissement du coût du cash et des salaires accroît l'appétit des directions financières pour les solutions Order-to-Cash, le modèle économique de Sidetrade fait preuve par construction, d'un très bon Pricing Power protégeant ainsi les revenus futurs de la société des pressions inflationnistes.