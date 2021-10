Sidetrade : forte croissance du chiffre d'affaires SaaS au 3e trimestre

(Boursier.com) — Dans la lignée des deux premiers trimestres de l'exercice 2021, Sidetrade continue d'afficher une dynamique de croissance à deux chiffres pour ce 3e trimestre, période historiquement la plus faible de l'année. Sidetrade réalise un chiffre d'affaires au 3e trimestre 2021 de 8,2 millions d'euros, en croissance de +13% par rapport à la même période en 2020.

Sur ce 3e trimestre, Sidetrade enregistre une très forte progression des nouvelles prises de commandes SaaS, lesquelles vont générer un revenu additionnel d'abonnements en base annuelle (Annual Recurring Revenue ou ARR) de 0,95 ME (0,78 ME au 3e trimestre 2020), soit une progression de +22%. La valeur totale de ces nouveaux contrats d'abonnement sur leurs périodes initiales d'engagement ferme (hors renouvellement) représente un montant de 2,42 ME (Total Contract Value ou TCV).

A ces commandes SaaS, il convient d'ajouter 0,63 ME de prestations de services complémentaires (implémentation, paramétrage, formation, etc.) contre 0,38 ME sur le 3e trimestre 2020. Au total, l'ensemble des prises de commandes sur ce 3e trimestre 2021 représente une valeur totale de nouveaux contrats en base annuelle (Annual Contract Value) de 1,58 ME (1,16 ME au T3 2020), soit une progression de +36%.

Avec de nouvelles signatures enregistrées sur le territoire nord-américain telles que Bunzl US et Trescal US en Cross-Sell ou encore Expedia et Kal Tire en UpSell, la part des nouveaux contrats réalisés aux Etats- Unis représente 24% du total du trimestre, ce qui atteste du début prometteur de l'activité commerciale déjà observé sur ce territoire au 2e trimestre 2021.

Au total, les prises de commandes SaaS à l'international représentent plus de 58% du total du trimestre ce qui démontre l'énorme potentiel de croissance dont dispose Sidetrade pour les années à venir.