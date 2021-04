Sidetrade : forte croissance des résultats

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sidetrade affiche pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires de 29,2 ME en hausse de +14%. Cette croissance régulière, trimestre après trimestre, est purement organique et témoigne de l'attractivité de l'offre de Sidetrade dans un contexte où la collecte du cash a constitué un enjeu vital pour les entreprises. Le modèle SaaS de l'éditeur, dont 89% des revenus sont récurrents, a démontré toute sa résilience. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 3,6 ME en 2020, en hausse de 55%, avec une croissance de la marge brute de 3,1 ME pour atteindre 23,1 ME, soit un taux de marge brute de 79%. La contribution des abonnements SaaS représente 92% de cette marge brute et confirme ainsi la rentabilité incrémentale du pur modèle SaaS de la société.

Sidetrade affiche des résultats en très forte progression tout en maintenant un niveau d'investissement élevé à hauteur de 2,6 ME (+15%), afin d'augmenter notamment ses ressources en vente et marketing et accompagner la croissance future de ses activités. Dans le même temps, le contexte inédit du Covid-19 a permis sur l'ensemble de l'année 2020 de générer des économies de 0,8 ME principalement liées à la diminution des dépenses de déplacements et du marketing évènementiel.

Le résultat d'exploitation 2020 intègre notamment un Crédit d'Impôt Recherche de 1,8 ME, ainsi qu'une activation des frais de R&D marginale à 0,2 ME (quasi identique à 2019). La charge d'impôt sur les sociétés est estimée à 0,05 ME. Le résultat net 2020 ressort à 3,4 ME, en progression de 55%.

Sidetrade a renforcé sa structure financière avec une trésorerie brute en fin d'exercice de 14,3 ME comparée à 5,3 ME en 2019. La dette financière reste quasi nulle à 0,3 ME. Sidetrade détient également 66.000 actions en propre pour une valeur de 7,8 ME au 31 décembre 2020.

La stratégie de Sidetrade est guidée par le plan Fusion100 qui vise à atteindre 100 M$ de chiffre d'affaires en 2025 avec un CAGR entre 20% et 25% (contre 15% en moyenne pour les deux derniers exercices).

Ce plan Fusion100 se décline autour de trois piliers. Le premier demeure l'innovation : l'objectif est de maintenir l'avance de la société en matière d'Intelligence Artificielle et de compléter les fonctionnalités de sa plateforme afin d'offrir la solution la plus complète du marché. 14 ME en R&D seront investis sur les 24 prochains mois. Le second pilier est l'expansion géographique avec un doublement de la force de vente en Europe afin de renforcer la position de leader de Sidetrade et le lancement de ses opérations aux Etats-Unis. Enfin, Sidetrade accélère son expansion via de la croissance externe.

Sidetrade a annoncé l'acquisition d'Amalto qui vient accélérer l'exécution du plan Fusion100 sur chacun de ces piliers. Amalto sera consolidée dans les comptes de Sidetrade à partir du 1er avril 2021. Amalto est un spécialiste SaaS de la dématérialisation des flux financiers inter-entreprises en Amérique du Nord. Les deux sociétés étant très complémentaires, "le potentiel de synergies commerciales est très important". Amalto vient enrichir la plateforme de Sidetrade avec de nouvelles fonctionnalités dans le domaine de la dématérialisation des commandes et des factures clients. Par ailleurs, avec la base clients d'Amalto, constituée d'une quarantaine de grands comptes aux USA, Sidetrade va accélérer son développement sur le continent américain, marché hyper-stratégique pour l'Order-to-Cash. En parallèle, Sidetrade est désormais en mesure d'accompagner l'évolution de la réglementation européenne dans le domaine de la facturation électronique.