Sidetrade fait l'acquisition des activités de CreditPoint Software aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Sidetrade , leader mondial des logiciels dédiés à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce avoir finalisé un accord d'acquisition de la totalité des activités de CreditPoint Software, spécialiste de la gestion temp réel du risque de crédit interentreprises.

Deux ans après l'acquisition d'Amalto, Sidetrade renforce encore sa présence sur le marché nord-américain avec l'acquisition des activités de CreditPoint Software.

"Avec CreditPoint Software, Sidetrade renforce indéniablement son offre produit dans la gestion du risque de crédit interentreprises et se positionne idéalement pour accompagner l'essor du e-commerce en BtoB. Après avoir intégré l'intelligence artificielle au coeur de nos offres Collection, Disputes et CashApps, nous allons à présent construire avec les équipes de CreditPoint Software le futur de la gestion du risque de crédit interentreprises en nous appuyant sur l'analyse de plus de 4,6 milliards de dollars de transactions issus de notre Data Lake" a déclaré Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade. "Notre avance

technologique en matière d'IA par rapport à nos principaux compétiteurs n'en sera que renforcée et encore plus évidente. La combinaison des technologies et des talents des deux sociétés permettra à Sidetrade de renforcer son positionnement de Leader de l'Order-to-Cash au niveau mondial."