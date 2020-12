Sidetrade étend son réseau de partenaires

(Boursier.com) — Sidetrade , plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à l'accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, étend son réseau de partenaires en Angleterre avec Proservartner, cabinet de conseil international. Rakesh Sangani, fondateur et CEO de Proservartner, se félicite de ce nouveau partenariat : "Alors que les entreprises doivent aujourd'hui faire face à de nombreux défis, l'efficacité de la gestion des délais de paiement est plus que jamais une priorité absolue. Dans ce contexte, avec Sidetrade, nous sommes maintenant capables d'optimiser l'ensemble du processus order-to-cash. Aimie, leur Intelligence Artificielle, nous permet de prioriser et d'automatiser toutes les actions de recouvrement, et d'aider ainsi nos clients internationaux à améliorer leurs résultats financiers".

En mettant l'Intelligence Artificielle de Sidetrade au service des entreprises désireuses d'optimiser leurs procédures, leurs systèmes d'information et la qualité de leurs données, Proservartner renforce son expertise en matière d'automatisation, de services partagés et d'externalisation. R. Sangani estime qu'"Aimie répond à une demande croissante d'hyper-automatisation. Avec 33 nouvelles missions signées au cours du dernier trimestre, nous constatons un fort intérêt de la part des leaders de la finance pour les processus automatisés permettant d'améliorer la qualité et l'efficience du recouvrement".

En s'associant avec Sidetrade, Proservartner se positionne comme le partenaire privilégié des entreprises qui souhaitent renforcer l'efficacité opérationnelle de leur cycle order-to-cash. Son approche centrée sur l'hyper- automatisation aide les organisations à exploiter la RPA (automatisation robotique des processus), l'OCR (reconnaissance optique des caractères), l'Intelligence Artificielle et l'apprentissage machine pour définir les processus les plus efficaces.