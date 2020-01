Sidetrade et TriFinance Pays-Bas signent un partenariat

(Boursier.com) — TriFinance Pays-Bas, société de conseil spécialisée dans le domaine de la finance, a signé un partenariat avec Sidetrade pour aider les entreprises néerlandaises à mieux gérer leur processus 'order-to-cash' et à anticiper les comportements de paiement clients, de plus en plus complexes. En s'appuyant sur l'expertise de TriFinance et sur Aimie, l'IA de Sidetrade, elles pourront se concentrer sur leur productivité et la satisfaction client.

Leon Harinck, responsable des services de gestion financière chez TriFinance Pays-Bas, a déclaré : "Nous étions à la recherche d'un logiciel de credit management et avons identifié Sidetrade en tant que leader du marché avec son IA, Aimie. Celle-ci permet d'ajuster en temps réel le déroulement des actions de recouvrement en fonction de la taille de l'équipe et d'automatiser certaines tâches. Aimie recommande également les meilleures actions à réaliser au meilleur moment. La collaboration avec Sidetrade est très agréable et dynamique. Elle nous est apparue évidente au vu de leur expertise pointue et de notre forte proximité culturelle."

L'IA transforme les entreprises grâce à l'automatisation des tâches et l'analyse prédictive des comportements de paiement. Pour relever les défis liés à la complexité des systèmes IT et à la multiplication des sources de données client, les équipes financières doivent rapidement faire évoluer leurs systèmes de gestion du poste client.

Sunil Pandit, responsable Alliances et Partenariats chez Sidetrade, a déclaré : "Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec TriFinance Pays-Bas et sommes impatients d'offrir à leurs clients une innovation en matière de credit management, l'objectif premier étant d'optimiser le cycle order-to-cash. Par ce partenariat, les entreprises néerlandaises pourront accélérer la génération de cashflow grâce à une meilleure prédiction des comportements de paiement de leurs clients et une productivité améliorée."

Avec 6 bureaux répartis en Europe, Sidetrade compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du processus order-to-cash. En s'appuyant sur le machine learning, le natural language processing, l'automatisation et plus de 313 millions de transactions financières B2B (soit l'équivalent 950 milliards d'euros), Sidetrade est en mesure d'offrir à ses clients des résultats concrets et mesurables...