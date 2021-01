Sidetrade entend accélérer sa croissance

(Boursier.com) — Sidetrade affiche un chiffre d'affaires de 2020 de 29,2 ME, en hausse de +14%. La société souligne que cette croissance régulière, trimestre après trimestre, est purement organique et témoigne de l'attractivité de l'offre de Sidetrade dans un contexte où la collecte du cash a constitué un enjeu vital pour les entreprises. Le modèle SaaS de l'éditeur, dont 89% des revenus sont récurrents, a démontré toute sa résilience face à la crise économique.

Concernant le quatrième trimestre 2020, Sidetrade établit un nouveau record de prises de commandes avec un revenu additionnel de 1,54 ME d'abonnements en base annuelle contre 1,17 ME au T4 2019, soit 31% de croissance. Sur le segment des grandes entreprises, la croissance est encore plus marquée avec 1,51 ME, en progression de 46%.

Sidetrade en profite pour dévoiler son nouveau plan stratégique "Fusion100" qui vise sur la période 2021-2025 un taux de croissance moyen annuel compris entre 20 et 25%, contre 15% en moyenne sur les deux dernières années. Ce plan ambitieux devrait permettre à la société d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars en 2025 (soit 82 ME).

Avec un endettement quasi-nul et près de 25 ME de trésorerie disponible à ce jour (incluant 68.000 actions auto-détenues), Sidetrade estime disposer des moyens financiers nécessaires pour saisir toute opportunité de croissance externe susceptible de renforcer et accélérer l'exécution de ce plan.