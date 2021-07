Sidetrade : contrat mondial avec Veolia

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sidetrade , éditeur de la plateforme d'Intelligence Artificielle Sidetrade Augmented Cash dédiée à la gestion du cycle Order-to-Cash, a été sélectionnée par le groupe Veolia et ses filiales comme unique fournisseur pour la digitalisation de la relance client et la résolution des litiges. Le contrat initial, d'une durée de trois ans, va permettre à Veolia de disposer d'une visibilité sur les comportements de paiement de ses clients partout dans le monde et de mettre graduellement en place les conditions d'une gestion optimale du poste clients.

Veolia, qui a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique, a placé la digitalisation au coeur de son plan stratégique 'Impact 2023'. Avec cet objectif, le groupe a entrepris depuis 2018 de sélectionner une suite complète de solutions digitales permettant de soutenir la transformation de la fonction finance. Ayant mis la génération de cash-flow au coeur de ses objectifs financiers depuis plusieurs années, la gestion du cash dans le contexte de la crise sanitaire est devenue encore davantage prioritaire. "Au plus fort de la crise, la vision de notre exposition clients et la maîtrise de notre DSO sont devenus encore plus essentiels, car ces éléments ont un impact direct sur notre génération de cash", analyse Patrick Houssin, Responsable de l'optimisation du BFR Groupe chez Veolia. Un appel d'offre avait ainsi été initié en août 2020 en vue de sélectionner une solution dédiée au Credit Management (collecte des impayés, gestion des litiges et du risque de crédit clients) au niveau groupe. Au-delà de ses qualités fonctionnelles et techniques, la solution devait pouvoir équiper les différentes Business Units, très hétérogènes en termes de taille et d'activités, présentes dans plus d'une cinquantaine de pays.

La maîtrise des délais de paiement est un enjeu important pour le groupe Veolia avec un chiffre d'affaires de 27 MrdsE. En effet, chaque jour de retard de paiement en moins sur le paiement des factures équivaut à près de 100 ME de cash additionnel.