Sidetrade : contraction des résultats sous l'effet des investissements aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Sidetrade , plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, a maintenu en 2022 un niveau très élevé de marge brute, culminant à 79% du chiffre d'affaires et à 92% pour les seuls abonnements SaaS sur l'exercice.

La solidité du modèle économique de Sidetrade a permis une accélération sans précédent des investissements en Amérique du Nord lesquels se sont élevés à 7 ME sur l'exercice, principalement focalisés sur la constitution d'une équipe de 52 personnes, à fin 2022, sur le territoire Nord-Américain.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 3,7 ME en 2022 contre 5 ME en 2021, représentant quand même 10% du chiffre d'affaires malgré l'accélération des investissements.

Le résultat d'exploitation 2022 intègre un Crédit d'Impôt Recherche et des subventions pour 2,7 ME (contre 2,2 ME en 2021), ainsi qu'une activation très marginale des frais de R&D pour un montant de 0,3 ME, soit 4% des coûts de R&D de l'exercice. Au final, Sidetrade dégage un bénéfice net 2022 de 3,4 ME à comparer à 4,7 ME en 2021.

Sidetrade avait réalisé un chiffre d'affaires annuel 2022 en croissance de 13% à 36,8 ME.

" L'efficience de notre modèle SaaS, avec une marge brute proche des 80%, nous a permis d'investir 7 ME en Amérique du Nord sur l'exercice tout en conservant une marge opérationnelle solide qui s'élève à 10% de notre chiffre d'affaires. Sidetrade fait partie de ces rares entreprises dans l'industrie du logiciel capable d'investir massivement dans une expansion américaine, avec en retour des succès commerciaux rapides et significatifs, tout en maintenant un niveau de rentabilité à deux chiffres ", se félicite le PDG de Sidetrade, Olivier Novasque.

Sidetrade, dont la dette financière s'élève à 12 ME (taux fixe à 1,1%), indique conserver une forte capacité d'investissement lui permettant d'accélérer son expansion.