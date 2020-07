Sidetrade : chiffre d'affaires record

Sidetrade : chiffre d'affaires record









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sidetrade, plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à l'accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce un deuxième trimestre 2020 record, avec une croissance "remarquable" du chiffre d'affaires et des prises de commandes dans ce contexte de crise majeure. Le CA trimestriel ressort donc record à 7,5 ME dans un contexte de crise majeure, avec une forte croissance de 15%. Les prises de commandes constituent également un record à 6,1 ME sur le trimestre.

La technologie de Sidetrade qui vise à réduire les retards de paiement en s'appuyant sur son Intelligence Artificielle a trouvé un écho très favorable sur le marché. Sur ce deuxième trimestre, la société établit ainsi un nouveau record de son activité commerciale avec 6,1 ME de nouveaux contrats dont 4,9 ME de contrats récurrents. Ces nouveaux clients grands comptes se sont engagés sur des périodes initiales de 38 mois en moyenne, représentant un revenu additionnel de 1,6 ME d'abonnements en base annuelle contre 1,3 ME au deuxième trimestre 2019.

L'attrition reste maîtrisée sur les grands comptes avec un taux de 4,2% au 30 juin 2020 contre 5% au 30 juin 2019.

Sur la période, Sidetrade étend à nouveau sa présence géographique avec de nouvelles références prestigieuses telles que Veolia (France), Air Liquide (15 pays en Europe), PageGroup (UK, Irlande, US, Canada, Afrique du Sud, Moyen-Orient), Chubb (Australie, Nouvelle-Zélande, Canada), Bidcorp Group (UK), Bunzl (Canada), G4S (Irlande), Cordant Group (global), Atnahs (UK), Impellam (UK), Howden (Europe, US, Australie).

Après la performance de ce premier semestre, la direction se dit "confiante pour traverser la crise avec une croissance à deux chiffres sur l'exercice 2020".