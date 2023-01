Sidetrade : chiffre d'affaires annuel en croissance de 13%

(Boursier.com) — Sidetrade , plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, affiche un chiffre d'affaires annuel 2022 en croissance de 13% à 36,8 ME. Cette performance s'appuie sur la forte progression de l'international qui représente, pour la première fois de son histoire, 54% du chiffre d'affaires total dont 24% provenant déjà d'Amérique du Nord.

Sur l'exercice 2022, la valeur totale des nouveaux contrats d'abonnements sur leurs périodes initiales d'engagement ferme (hors renouvellement et hors prestation de services) culmine pour la première fois à 20,7 ME contre 12,9 ME en 2021, soit une progression de +60%. Ce bond s'explique notamment par un allongement de la durée initiale d'engagement des nouveaux clients (hors renouvellement) qui passe de 36,2 à 44,9 mois, renforçant ainsi la forte prédictibilité du modèle.

En 2022, l'international représente 66% du total des prises de commandes, largement tirées par de nombreux succès commerciaux enregistrés aux Etats-Unis.

Le groupe rappelle que l'intégralité de ses contrats pluriannuels sont indexés sur l'inflation (le Syntec pour l'Europe du Sud, le UK CPI pour l'Europe du Nord ou encore le US CPI pour les Etats-Unis), ce qui permet de répercuter chaque année l'évolution des prix sur le montant total des abonnements SaaS. Sidetrade dispose donc d'un excellent pricing power protégeant les revenus futurs de la société des incertitudes et des pressions inflationnistes.