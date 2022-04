Sidetrade : bien noté par Gartner

(Boursier.com) — Sidetrade est positionné comme l'un des trois Leaders du Magic Quadrant de Gartner sur les applications Invoice-to-Cash.

Dix fournisseurs ont été évalués par Gartner sur plusieurs fonctionnalités phares de leur solution, notamment le recouvrement, la facturation des clients, les litiges, mais aussi sur des critères plus larges comme l'innovation produit, la stratégie et l'efficacité.

Rappelons que l'entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées décrit la position de Leader comme "la position la plus forte pour influencer la croissance et l'orientation du marché". En outre, "ils démontrent une vision définissant le marché de la façon dont les applications Invoice-to-Cash intégrées peuvent aider les directeurs financiers à atteindre leurs objectifs commerciaux d'amélioration de cashflow tout en offrant une efficience et des capacités prédictives dans leurs opérations de relation clients".