Sidetrade : au palmarès des ''Champions de la Croissance'' 2020

Sidetrade : au palmarès des ''Champions de la Croissance'' 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sidetrade, la plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à l'accélération du revenu et du cashflow des entreprises, figure pour la 2e année consécutive dans le Top 500 du classement Les Echos / Statista des "Champions de la Croissance" en France.

Ce palmarès rassemble les entreprises françaises indépendantes ayant affiché les plus solides niveaux de croissance pour la période 2015-2018. Notre technologie d'Intelligence Artificielle, utilisée quotidiennement par un nombre croissant de grandes sociétés produit des résultats significatifs sur la l'augmentation de leurs revenus et l'accélération de leurs cashflows. Etre au coeur de cette révolution est une formidable opportunité pour Sidetrade et une grande motivation pour l'ensemble de nos collaborateurs

Rappelons que l'éditeur a annoncé en janvier, pour le 5e exercice consécutif, une croissance à deux chiffres de son activité en 2019 et une hausse historique de 88% de ses prises de commandes. La technologie d'Intelligence Artificielle de Sidetrade est utilisée dans 80 pays par 2 700 entreprises dans tous secteurs.