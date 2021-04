Sidetrade : acquisition d'Amalto

Sidetrade : acquisition d'Amalto









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sidetrade annonce la conclusion ce jour d'un accord ferme d'acquisition portant sur 100% du capital et des droits de vote d'Amalto, l'un des principaux acteurs de la dématérialisation des transactions financières inter-entreprises en Amérique du Nord, pour un montant de 16 M$. Avec cette opération, Sidetrade enrichit son offre sur le cycle de l'Order-to-Cash et accélère sa pénétration du marché nord-américain.

Présent aux Etats-Unis (Houston, Texas), au Canada (Calgary, Alberta) et en Europe (Paris), Amalto réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires outre-Atlantique et emploie 21 personnes dont 15 en Amérique du Nord. La société s'est imposée comme l'un des acteurs majeurs de la dématérialisation des transactions sur le cycle Order-to-Cash (gestion dématérialisée des commandes, factures, bons de livraison...) avec une position dominante dans l'industrie du pétrole et du gaz en Amérique du Nord. Amalto permet d'échanger de manière automatisée et sécurisée tous types de transactions entre fournisseurs, acheteurs, prestataires logistiques, banques, avec une intégration de bout en bout entre les différents systèmes d'information utilisés par ces partenaires commerciaux. Des millions de transactions, représentant plusieurs milliards de dollars, sont effectuées chaque année via la technologie Cloud d'Amalto.

Amalto compte parmi ses clients de nombreux grands groupes de renommée internationale, tels que Chevron, General Electric, Iron Mountain, Schlumberger, Airswift, Nabors, National Oilwell Varco (NOV), Solar Turbines, Basic Energy Services, Select Energy Services, Thales ou encore Suez. La société a su nouer des partenariats durables avec ses clients qui lui renouvellent leur confiance sur le long terme avec un taux d'attrition inférieur à 2,5%.

En 2020, Amalto a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 M$, et a enregistré une croissance et une profitabilité élevées avec un EBITDA supérieur à 20%. Par ailleurs, Amalto dispose, au 31 décembre 2020, d'une trésorerie nette de 1,2 M$.

L'innovation fait partie de l'ADN d'Amalto dont la technologie éprouvée est exclusivement délivrée en mode SaaS. Amalto a été désignée 'Cool Vendor in Platform and Integration Middleware' par le cabinet américain Gartner.