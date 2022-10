Sidetrade : accord avec l'Américain Sirius

(Boursier.com) — Sidetrade a signé son premier partenariat en Amérique du Nord avec la société américaine de conseil en services informatiques Sirius Solutions. L'objectif est de superviser et de partager la gestion des opérations commerciales "face à une demande sans précédent dans la région". Sirius Solutions est une société de conseils en informatique reconnue pour son efficacité dans la conduite du changement de projets numériques en Amérique du Nord, un marché sur lequel Sidetrade s'est considérablement développé depuis un an. Grâce à ce partenariat, les clients de Sidetrade bénéficieront d'une expertise technique en conduite du changement et d'une assistance à la mise en oeuvre tout au long de leur projet d'implémentation afin de garantir le déploiement rapide et efficace de la solution de Sidetrade.