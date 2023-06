Sidetrade accompagne Eqiom vers l'IA

(Boursier.com) — Eqiom , filiale du groupe irlandais CRH (Cement Roadstone Holdings), a conclu un partenariat avec Sidetrade, leader mondial des logiciels dédiés à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises.

Cette collaboration vise à accompagner Eqiom dans sa transition vers un processus plus efficace et numérisé, offrant ainsi une meilleure expérience à ses clients.

Intervenant dans le domaine des matériaux de construction, Eqiom, a décidé de s'associer avec Sidetrade pour mener à bien sa transformation numérique du cycle Order-to-Cash. Eqiom est implantée en France et au Luxembourg. Grâce à Sidetrade, cette filiale du groupe irlandais CRH (Cement Roadstone Holdings) bénéficie désormais d'analyses en temps réel de ses activités permettant ainsi à ses équipes commerciales et financières de prendre des décisions plus éclairées et d'améliorer la qualité de leur relation client. Aimie, l'intelligence artificielle de Sidetrade, fournit également des recommandations basées sur une analyse quotidienne de milliards de transactions inter-entreprises. Ces recommandations aident Eqiom à anticiper les comportements de paiement et à évaluer les risques clients, pour mettre en place les meilleures stratégies de relance.

L'IA de Sidetrade offre également une automatisation intelligente sur le cycle Order-to-Cash, améliorant ainsi la productivité et favorisant la génération de cash-flow. Eqiom se concentre ainsi sur des actions à plus forte valeur ajoutée, tout en maintenant des opérations efficaces.