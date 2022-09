Sidetrade : à nouveau certifié en sécurité de l'information

(Boursier.com) — Sidetrade a renouvelé sa certification ISO 27001 pour les trois prochaines années. Depuis l'obtention de cette certification en 2019, Sidetrade a maintenu une stratégie d'investissements dans son Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI). Tous les volets et contrôles ISO 27001 ont été couverts, et ce pour l'ensemble des applications et services de Sidetrade, y compris les départements liés aux services (Services professionnels, BPO) et aux ressources humaines, ainsi que la sécurité physique et à la gestion des fournisseurs.

La norme ISO 27001 est la norme internationale de référence en terme de sécurité de l'information. Elle permet aux entreprises d'appliquer les meilleures pratiques de sécurité et de gestion des données.

Le renouvellement de cette certification témoigne des efforts déployés par Sidetrade pour réduire les risques liés à la confidentialité, disponibilité et intégrité des données. L'application de ces normes depuis 2019 garantit à Sidetrade le respect des exigences légales en matière de protection des données sensibles, des systèmes d'information, des informations personnelles et autres domaines relatifs. Grâce à la certification ISO 27001, Sidetrade démontre clairement sa capacité à répondre aux exigences de sécurité de chaque client et apporte la preuve de sa conformité.

La plateforme d'Intelligence Artificielle de Sidetrade traite plus de 593 millions de transactions de paiement inter-entreprises d'une valeur de 4.600 milliards de dollars pour le compte d'entreprises du monde entier. Sidetrade préserve donc une approche rigoureuse pour appliquer les normes les plus strictes en matière de sécurité des informations et des données tant au sein de son organisation que vis-à-vis de ses clients, de ses salariés et de ses partenaires.

Ce deuxième processus de certification de Sidetrade, engagé en 2022, a été conduit par EY CertifyPoint et concernait toutes les fonctions de l'entreprise, y compris l'informatique, les produits, la R&D, les ventes ou encore les ressources humaines.