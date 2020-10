Sidetrade : 14% de croissance du chiffre d'affaires au 3e trimestre

(Boursier.com) — Sidetrade , plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à l'accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce une nouvelle croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au 3e trimestre 2020. Il s'établit à 7,3 millions d'euros, soit en hausse de +14%.

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, commente : Dans un climat de dégradation de la situation sanitaire et sur un trimestre traditionnellement le plus faible de l'année, nous parvenons à enregistrer un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres. Plus que jamais, Sidetrade démontre la résilience de son modèle de croissance dans cette période inouïe d'incertitudes. Notre offre est en totale adéquation avec les besoins des entreprises au niveau mondial, un vaste marché sur lequel Sidetrade entend jouer les premiers rôles .

Sidetrade signale sur le 3e trimestre l'enregistrement de nouvelles références prestigieuses : Azets, K2 Partnering Solutions, Vinci Construction, Tech Data.

Sidetrade confirme donc sa perspective de croissance à 2 chiffres sur l'exercice 2020.

Par ailleurs, concernant sa cotation boursière, Sidetrade indique avoir renforcé la visibilité de son titre auprès d'investisseurs européens, britanniques et américains avec Midcap Partners. Cette société de bourse et banque d'affaires spécialisée sur les small & mid caps a initié la couverture de Sidetrade le 9 octobre.