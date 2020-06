Sidérurgie : lourdes pertes et augmentation de capital pour U.S. Steel

Sidérurgie : lourdes pertes et augmentation de capital pour U.S. Steel









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le sidérurgiste américain U.S. Steel a émis mercredi un gros "profit warning" en raison de la crise du Covid-19, et a annoncé un projet de levée de fonds de plus de 500 M$ pour renforcer son bilan. L'action U.S. Steel a plongé de 10,4% mercredi à Wall Street, après que le sidérurgiste américain a indiqué s'attendre désormais à des pertes bien plus importantes que prévu pour son 2e trimestre fiscal en cours.

Le sidérurgiste prévoit ainsi pour ce trimestre, qui s'achèvera fin juin, à une perte nette de 3,06$ par action contre une perte de 1,73$ attendue par le consensus FactSet. Le groupe a expliqué qu'une "partie significative" de son outil de production est restée à l'arrêt pendant le trimestre en raison de l'épidémie de Covid-19.

Après la clôture, U.S. Steel a en outre annoncé une augmentation de capital de 57,5 millions de titres, soit environ 517 millions de dollars, en vue de "renforcer son bilan, accroître ses liquidités et faire face à ses dépenses générales". Le titre cédait encore près de 5% dans les cotations post-séance après cette annonce.

Le 30 avril dernier, U.S. Steel avait déjà fait état d'une perte de 391 millions de dollars au titre du premier trimestre 2020, soit 2,3$ par action, et 0,73$ en données ajustées des éléments exceptionnels.