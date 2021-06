SI Participations : radiation de la cote en vue

(Boursier.com) — C 'est bientôt la sortie de la cote pour SI Participations. Le terme statutaire de la Société étant fixé au 31 décembre 2016, l'assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2016 avait constaté l'entrée en liquidation conventionnelle au 1er janvier 2017. Compte tenu de la trésorerie disponible, le liquidateur a, en 2017, 2019, et plus récemment en octobre 2020, versé aux actionnaires trois acomptes sur liquidation d'un montant total de 14 ME. L'assemblée générale tenue le 15 juin 2021 a approuvé le compte définitif de liquidation et constaté la clôture des opérations de liquidation. Le compte de liquidation affiche un boni de 386 KE représentant un solde à distribuer aux actionnaires de 0,92 euro/action. Le versement du boni de liquidation interviendra le 23 juin 2021. Euronext procédera à la radiation des actions SI Participations d'Euronext Growth Paris le 24 juin 2021.