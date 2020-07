SI Participations : la valeur liquidative tombe à 4,83 euros au 30 juin

SI Participations : la valeur liquidative tombe à 4,83 euros au 30 juin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale ordinaire réunie le 23 décembre 2016 a, compte tenu de l'arrivée du terme statutaire de la société fixé au 31 décembre 2016, constaté l'entrée en liquidation conventionnelle de SI Participations au 1er janvier 2017. Du fait de l'entrée en liquidation de la société, les comptes sont établis en valeur liquidative.

Ainsi, tout en respectant la règle de prudence, 1,5 millions d'euros de plus-values latentes avaient été enregistrés sur le portefeuille de participations et l'ensemble des charges à encourir sur la période de liquidation estimée à 24 mois, avait en conséquence été comptabilisé au 31 décembre 2016. Les capitaux propres au 31 décembre 2016 s'élevaient à 14,2 ME.

Poursuivant sa mission, le liquidateur est resté fortement mobilisé pour gérer la période actuelle au mieux des intérêts de SI Participations et de ses actionnaires. La crise sanitaire liée au Covid-19 affecte les dernières opérations de liquidation. Le processus de cession très avancé portant sur la dernière participation significative qui évolue dans le secteur de l'automobile, a dans un premier temps été suspendu, puis totalement arrêté, les acquéreurs potentiels ne souhaitant plus s'engager dans ce secteur d'activité en manque de visibilité.

A la suite de nouvelles démarches, le liquidateur a, en date du 13 juillet, signé un accord permettant à SI Participations de céder cette participation avant le 30 septembre, sous réserve des dispositions juridiques usuelles.

La plus-value réalisée lors de la cession de cette dernière ligne à enjeu sera, compte tenu du contexte, cependant inférieure à celle attendue début 2020 mais elle permettra toutefois de retourner aux actionnaires sur la période de liquidation le montant de 14,2 ME estimé lors de l'entrée en liquidation.

Un complément de prix, fonction de la reprise de l'activité constaté à l'automne 2020, pourrait être versé début décembre 2020. Les effets de cette opération, hors complément de prix éventuel, ont été pris en compte dans la situation au 30 juin 2020.

Au 30 juin 2020, le portefeuille de participations représente 0,7 ME en valeur nette. SI Participations possède encore quelques participations très minoritaires et sans enjeux, à l'exception de la ligne de participation ci-dessus dont la valeur représente à elle-seule la quasi-totalité de la valeur du portefeuille.

A cette date, les capitaux propres qui étaient de 3,1 ME au 31 décembre 2019, baissent à 2 ME, après prise en compte d'un résultat déficitaire de 1,1 ME intégrant la baisse des plus-values latentes.

La trésorerie nette disponible représente 1,3 ME.

La valeur liquidative par action SI Participations, qui atteignait 7,56 euros à fin 2019, ressort ainsi à 4,83 euros au 30 juin 2020.

Le liquidateur envisage de verser un 3e acompte sur liquidation de l'ordre de 1,9 ME à l'automne 2020, dès encaissement du prix de la cession attendue et avant clôture des opérations de liquidation qui pourraient intervenir en tout début d'année 2021.