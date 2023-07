Showroomprivé : un résultat net dans le rouge

(Boursier.com) — Pour Showroomprivé, la croissance de +8,5% à 331,3 ME au 1er semestre 2023 est portée par les bonnes performances commerciales au premier trimestre et par le succès du site de ventes privées auprès des millenials, The Bradery, qui enregistre un niveau d'activité record au deuxième trimestre.

A périmètre constant, hors The Bradery, la croissance s'établit à +2,4%.

L'évolution de la tendance commerciale au deuxième trimestre s'inscrit dans la continuité du premier trimestre sur une base de comparaison plus normalisée et avec une stabilisation des facteurs économiques.

L'EBITDA ressort à 9,3 ME contre 11,2 ME au premier semestre 2022.

Quant au résultat net du Groupe, il ressort à -2,8 ME vs. 1,6 ME.