Showroomprivé s'envole avec le relèvement de la guidance

Showroomprivé s'envole avec le relèvement de la guidance









Crédit photo © Showroomprivé

(Boursier.com) — Showroomprivé est entouré en ce début de séance avec un titre qui flambe de 10% à 1,92 euro. Il faut dire que le spécialiste de la vente privée d'articles sur Internet a revu en forte hausse sa prévision d'Ebitda annuel. La très bonne dynamique de l'activité, supérieure aux ambitions du groupe précédemment annoncées, a un effet mécanique vertueux sur la rentabilité. Le Groupe vise ainsi désormais un Ebitda 2020 supérieur à 30 millions d'euros, alors qu'il était précédemment attendu proche de 20 ME.

Cette performance est le résultat de l'environnement favorable au e-commerce lié à la crise sanitaire ainsi que les fruits du Plan de Performance 2018-2020 mis en place pour optimiser toutes les fonctions clés de l'entreprise : plus grande sélectivité au niveau de l'offre, rationalisation de la logistique et développement du drop-shipping, contrôle des dépenses opérationnelles et marketing.

Sans donner de guidance pour la suite le groupe affiche une confiance solide pour 2021 avec un dynamisme retrouvé. Le renforcement des fonds propres en milieu d'année et la forte amélioration des indicateurs opérationnels permettent à présent au management de voir l'avenir plus sereinement. Si l'année 2020 a logiquement profité de la crise sanitaire avec un report des dépenses vers l'e-commerce, la stratégie menée en parallèle par le groupe porte ses fruits trimestres après trimestres et redonne une meilleure visibilité sur le titre, souligne Oddo BHF. Après plusieurs années de déception marquées par de nombreux profit warnings, le groupe semble à présent repartir sur un nouveau cycle plus vertueux avec une stratégie plus claire et une attention importante portée sur les marge... De quoi passer à l''achat' sur le dossier avec une cible portée de 1,1 à 2,5 euros.