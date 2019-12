Showroomprivé s'effondre après un nouvel avertissement

(Boursier.com) — Un énième avertissement de trop ? La nouvelle révision à la baisse des objectifs de Showroomprivé malgré les actions de rationalisation et d'optimisation des coûts entreprises par le management est durement sanctionnée par le marché ce matin. Dans de gros volumes, le titre du spécialiste de la vente privée d'articles sur Internet plonge de 24% à 1,2 euro, proche de ses plus bas. Le Groupe a indiqué qu'il n'atteindra pas son objectif d'être profitable au second semestre en raison d'une activité moins dynamique qu'anticipé. Dans un climat défavorable, la firme s'attend en effet à une baisse de son chiffre d'affaires plus importante qu'anticipée sur le second semestre.

Oddo BHF reste à 'réduire' avec une cible de 1 euro.